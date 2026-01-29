Incendio a Collegno | brucia una cascina danni importanti e un intossicato trasportato in ospedale

Questa mattina a Collegno un incendio ha distrutto una cascina lungo l'ex statale 24, tra via Torino e Pianezza. Le fiamme sono divampate all’alba e hanno causato danni seri alla struttura. Un uomo è rimasto intossicato e è stato portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato all'alba di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, in una cascina sull'ex statale 24 (denominata in quel tratto di via Torino-Pianezza) a Collegno. L'immobile ha riportato danni importanti, un uomo è rimasto intossicato in modo lieve per avere respirato sostanze tossiche ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale dai sanitari del 118 Azienda Zero e dal luogo si è innalzata una colonna di fumo nero che non è stata visibile da distante solo per la fitta nebbia che c'era nella zona. L'odore di bruciato si è diffuso in tutto il circondario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti di Torino Centrale, San Maurizio Canavese e Volpiano.

