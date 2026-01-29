Oggi ad Ascea Marina è stata ufficialmente aperta la nuova pista ciclabile in località “Scogliera”. L’investimento punta a migliorare la mobilità nel paese e a valorizzare il paesaggio. Alla cerimonia hanno partecipato amministratori e cittadini, che hanno accolto con entusiasmo questa novità. La pista rappresenta un passo avanti per chi desidera muoversi in modo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Sono stati inaugurati oggi, giovedì 29 gennaio, i lavori della nuova pista ciclabile in località “Scogliera” ad Ascea Marina, un intervento strategico per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del paesaggio costiero del territorio comunale. L’opera si sviluppa per circa 1.200 metri con affaccio sul mare e sarà realizzata grazie al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nell’ambito del programma “Parchi per il Clima”, finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il nuovo tracciato andrà in sostituzione di quello precedente. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Inaugurazione della nuova pista ciclabile ad Ascea Marina: Un passo verso la mobilità sostenibile

