In vista della partita di domenica, la Recanatese si prepara ad affrontare San Marino con la fiducia di poter vincere. La squadra marchigiana sente di essere alla portata degli avversari e punta a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi. La sfida si giocherà al

Se Atene piange, Sparta non ride: la storica espressione sembrerebbe calcare a pennello per illustrare la delicata situazione che stanno vivendo San Marino e Recanatese che si affronteranno domenica al "Calbi" di Cattolica. D’altronde basta dare uno sguardo alla classifica per rendersene conto: le squadre condividono il quart’ultimo posto con 19 punti, con la salvezza diretta distante tre lunghezze ed un piccolo tesoretto di vantaggio sulla penultima posizione, attualmente occupata però da una Sammaurese che sta dando inquietanti segnali di riscossa visto che non perde dal 14 dicembre e nelle ultime 5 partite ha conquistato 2 vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In vista del match di domenica. "Recanatese, squadra alla nostra portata»

Approfondimenti su Recanatese Sparta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Recanatese Sparta

Argomenti discussi: BLOCK DEVILS A VELE SPIEGATE VERSO I PROSSIMI BIG MATCH! DOMENICA C’E’ TRENTO, MERCOLEDÌ LAS PALMAS; Il Bisceglie abbozza la fuga in vista del big-match del Fanuzzi, Di Meo: Ok il +4 sul Brindisi, ma restiamo concentrati sul nostro percorso; L'allenamento di Maestrelli: giovedì c'è Djokovic; lParte la prevendita in vista del match tra Avellino e Cesena.

Roma, due ballottaggi in vista del match con l'InterA 48 ore dalla sfida contro l'Inter a San Siro, la Roma è scesa in campo a Trigoria in mattinata per la messa a punto in vista del match con i nerazzurri, che sarà importantissimo sia in chiave ... corrieredellosport.it

Napoli, scatta un nuovo allarme in vista del big match con la JuventusIl club partenopeo è alle prese con l'ennesimo infortunio di una lunga serie: a essere in dubbio per domenica è Vanja Milinkovic-Savic. msn.com

TRSP. . L’Aquila di scena domani in trasferta contro la Recanatese. TG SPORT DEL 24.01.26 – TRSP – - facebook.com facebook