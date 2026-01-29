In Regione il primo tavolo del turismo della nuova legislatura Acquaroli | Consolidare la crescita confrontandosi con gli operatori

Questa pomeriggio si è svolto il primo incontro del Comitato regionale del Turismo nelle Marche. Alla riunione, tenutasi nella Sala Raffaello, hanno partecipato rappresentanti delle associazioni di categoria e operatori del settore. Acquaroli ha detto che l’obiettivo è rafforzare la crescita del turismo in regione, confrontandosi con chi lavora sul campo.

Si è riunito questo pomeriggio, nella Sala Raffaello della Regione Marche, il Comitato regionale del Turismo, primo appuntamento della nuova legislatura dedicato al confronto con le associazioni di categoria e i principali attori del sistema turistico marchigiano. L'incontro rientra nel percorso.

