In Inghilterra guardano sempre più highlights on line e meno trasmissioni con gli esperti che fanno la spiega Times

In Inghilterra, sempre più appassionati guardano gli highlights online, invece di seguire le trasmissioni con gli esperti. Il modo di seguire il calcio sta cambiando: meno programmi tradizionali e più video rapidi su internet. Anche il classico Match of the Day della BBC sta vivendo questa trasformazione, con più persone che preferiscono il formato breve e immediato.

Cambia il calcio, cambiano i modi di trasmetterlo, cambiano anche le preferenze degli ascoltatori. Il classico appuntamento del sabato e della domenica con Match of the Day della Bbc sta vivendo una fase di trasformazione. Gli ascolti tradizionali calano, la popolarità del programma si sposta sempre più sul digitale. L'emittente sta riuscendo a intercettare il pubblico sui nuovi canali, dimostrando che il calcio e i suoi riassunti possono trovare nuova vita anche al di fuori della televisione classica. Lo scrive The Times "Gli ascolti del programma Match of the Day della Bbc sono diminuiti del 10% in questa stagione.

