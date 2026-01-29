In Cina scocca l’ora delle tasse Ecco l’esercito del fisco

In Cina, il governo ha deciso di intensificare i controlli fiscali. L’obiettivo è aumentare le entrate, ma la mossa rischia di aggravare la situazione già difficile di molte famiglie e imprese. La crisi nel settore immobiliare e le difficoltà delle banche limitano la capacità di spesa e investimenti, creando un clima di incertezza crescente nel paese.

In Cina sembra essere arrivato il momento delle tasse. Il che non farà certo piacere ai cinesi, già piuttosto demoralizzati da anni di crisi immobiliare e di piccole banche incapaci di prestare nuovo denaro. I consumi interni, anemici da due anni buoni, sono lì a dimostrarlo. Per questo Pechino ha giocato la sua sopravvivenza sull'export e la politica industriale muscolare e corsara ( l'ultima scorribanda risponde al nome di Puma ). Le grandi aziende tecnologiche cinesi ci sono abituate, poche settimane fa questo giornale ha raccontato l'ultima stretta fiscale del governo, cucita su misura per finanziare la nuova tornata di sussidi necessaria a rimanere competitivi nel campo dell'Intelligenza Artificiale, dell'automotive e della quantistica.

