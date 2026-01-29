In Champions League Antonio Conte proprio non ce la fa
Questa sera l’Inter saluta la Champions League, ma questa volta il risultato è amaro. La squadra non riesce a superare il turno e lascia il torneo, segnando un passo indietro rispetto alle precedenti stagioni. È un risultato che delude i tifosi e mette in discussione le scelte dell’allenatore, che non riesce a ripetere le prestazioni che avevano portato i nerazzurri lontano nel passato. È la prima volta in dodici anni che i campioni d’Italia non arrivano alla fase finale, e molti si chiedono cosa sia cambiato rispetto alle precedenti campagne europee.
Erano dodici anni che i campioni d'Italia in carica non si qualificavano per la fase finale: indovinate chi era l'allenatore quella volta Mercoledì sera il Napoli allenato da Antonio Conte è stato eliminato dalla Champions League alla prima fase del torneo, arrivando 30esimo su 36 squadre nel girone unico. È un risultato deludente e inaspettato: negli ultimi 25 anni era successo solo un’altra volta che la squadra campione d’Italia carica non si qualificasse per le fasi finali della Champions League. E dire che è stato uno dei pochissimi calciatori della storia della Juventus a vincerne una, nel 1996 e giocando titolare. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Antonio Conte e la Champions League, il crollo del Napoli e una mediocrità che non è più un'eccezioneCampioni d'Italia eliminati col trentesimo posto in classifica su 36 squadre e 8 punti in 8 giornate. msn.com
Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio ConteLa squadra ha balbettato in Coppa anche quando aveva la rosa al completo. Non possono bastare un’ora contro il Chelsea e il sussulto con lo Sporting Lisbona per ripulire la coscienza. Il migliore nell ... fanpage.it
