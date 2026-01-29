Nella canonica, la madre di Maria si presenta di sorpresa, mentre Diego inizia a prendere lezioni di ballo con Caterina. La serata si conclude con un colpo di scena che lascia tutti senza parole, in un episodio di Don Matteo ricco di emozioni.

N ella puntata di stasera di Don Matteo (alle 21.30 su Rai 1 ), Natalina farà prendere un brutto spavento a Massimo, Cecchini, Diego e Giulia. La perpetua finisce in coma e in terapia intensiva a causa un sovradosaggio di un tranquillante. Si tratta dell’errore dell’infermiera di turno, ma qualcuno la vuole coprire. Don Massimo indaga. “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › Nella terza puntata di “Don Matteo 15” fervono i preparativi per il fidanzamento di Diego e Giulia In canonica si presenta una donna che cerca Maria: è sua madre. La sedicenne deciderà di lasciare la sua nuova vita per tornare a vivere con lei? Don Matteo 15 puntata 29 gennaio, trama e anticipazioni quarto episodio su Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In canonica si presenta la madre di Maria e Diego prende lezioni di ballo con Caterina. Un colpo di scena chiude l'episodio

