Imprese Excellence Makers Summit 2026 | a confronto su mondo del cleaning e dei servizi

Roma, 29 gen. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolta ieri, presso l'Auditorium del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum in Vaticano, la prima edizione dell' 'Excellence makers summit' (Ems), ideato e promosso da Hygenia, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio. L'evento ha riunito istituzioni, imprese e professionisti, confermandosi come un importante momento di confronto e riflessione. L'Excellence makers summit, infatti, nasce con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per il mondo del cleaning e dei servizi. Con lo slogan, 'Quando le idee incontrano il futuro', promuove la condivisione di esperienze e visioni e buone pratiche per generare innovazione e costruire insieme un futuro sostenibile e umano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

