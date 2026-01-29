Immagini dal Sannio | il Volturno in un percorso tra paesaggi e panorami

Il Volturno attraversa il Sannio, regalando scenari che cambiano di continuo. Le sue acque scorrono rapide e calme, passando tra colline e pianure, offrendo uno spettacolo di paesaggi diversi. Le immagini che arrivano da questa zona mostrano un fiume vivo, che dà vita al territorio e ai suoi panorami. Un percorso tra natura e tranquillità, dove il Volturno si fa protagonista.

Il Volturno è il fiume più importante dell’Italia meridionale, sia per lunghezza che per portata d’acqua. Lungo ben 175 chilometri, sorge a Rocchetta al Volturno e si getta presso la foce di Castel Volturno, per riversarsi poi nel mar Tirreno. La sua vallata si sviluppa su un’area ricadente principalmente nelle regioni Molise e Campania e in minima parte in Abruzzo, Puglia e Lazio. È un importantissimo corso d’acqua che custodisce molti tesori e ricordi. È il fiume del dio che presiede tutto ciò che scorre in maniera sinuosa, Volturnus, divinità innamorata di Galatea. In latino il suo nome era Olotronus: fu descritto da autori come Stazio, Claudiano, Lucano e, a causa della velocità delle sue acque nelle piene, venne definito Volturnux rapax o Volturnus celer. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

