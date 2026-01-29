#iltempodioshø

Questa mattina il giornale Il Tempo ha pubblicato la vignetta di Osho sulla prima pagina. La redazione ha deciso di rilanciare con una nuova spedizione, portando facce nuove in edizione. La scelta ha suscitato reazioni tra i lettori e gli addetti ai lavori.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 29 gennaio. Nuova spedizione, facce nuove. La Global Sumud Flotilla si prepara a tornare in mare, forse già a marzo, in sostegno di Gaza e contro Israele. Dopo le polemiche e le fratture interne servono nuovi testimonial della campagna, visto anche il probabile forfait di Greta Thunberg, l'attivista green convertita ProPal. Salgono vertiginosamente le quotazioni di Patrick Zaki, l'attivista egiziano scomparso un po' dai radar dopo un picco di esposizione seguito alla sua liberazione grazie al lavoro diplomatico del governo di Giorgia Meloni (senza neanche un grazie, va aggiunto. Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch diventata famosa per aver speronato una nostra motovedetta, è pronto a sbarcare in politica. Dopo alcuni mesi di riflessione il partito tedesco Die ... La giustizia ungherese non ha intenzione di farsi beffare da Ilaria Salis. E dopo una serie di annunci, ieri il Tribunale regionale di Budapest-Capitale avrebbe contattato la presidenza del Parlamento ...

