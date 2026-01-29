Il week-end al cinema | dal nuovo Muccino a Send Help

Questo weekend arriva al cinema il nuovo film di Gabriele Muccino, intitolato “Le cose non dette”. La pellicola sarà nelle sale da giovedì 29 gennaio e vede nel cast attori come Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini.

Arriva al cinema “Le cose non dette”, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino. La pellicola, che approda nelle sale giovedì 29 gennaio, nel cast annovera Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “La scomparsa di Josef Mengele”, “La scelta di Joseph”, “Send help”, l’horror “Ben – Rabbia animale” e “Greenland 2: Migration”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “2 cuori e 2 capanne”, “Marty Supreme”, “La grazia”, “28 anni dopo: il tempio delle ossa” e “Buen Camino”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Muccino Cinema

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Muccino Cinema

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 gennaio; Eventi del weekend dal 23 al 25 gennaio: cosa fare e dove andare; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 23 al 25 gennaio: tutti gli eventi; Link risultati live | Al via il weekend internazionale con le qualificazioni per le sciabolatrici a Salt Lake City e le spadiste a Doha.

Maltempo almeno fino al weekend ma non è escluso che duri per due settimaneDurerà almeno per tutto il weekend il maltempo che da giorni ha colpito tutta l'Italia. E non è escluso che il periodo piovoso duri due settimane, non solo nel nostro Paese ma in buona parte del conti ... ansa.it

Il weekend al cinema tra Salerno e provincia: i titoli da non perdereScopri la programmazione dei cinema nel salernitano per questo fine settimana. Dai grandi blockbuster alle commedie più attese. infocilento.it

Send Help potrebbe debuttare con 15 milioni di dollari in USA - facebook.com facebook