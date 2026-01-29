Il volo dell’Angelo azzurro Addio al mito Menichelli

La morte di Franco Menichelli ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport e dello spettacolo italiano. Era un mito, un simbolo di un’Italia che cercava di distinguersi oltre il calcio. Ricordato per il suo talento e la sua passione, Menichelli rappresentava qualcosa di più di un semplice atleta: era un’icona di un’epoca. La sua scomparsa apre una riflessione sulla difficoltà di diffondere la cultura sportiva in un Paese dove il calcio domina tutto.

Quando tento di far capire ai miei quattro lettori quanto sia difficile divulgare la cultura dello Sport, con la maiuscola mi raccomando!, in un Paese malato di calcio come il nostro, ecco, sì, insomma, cito sempre un episodio che ebbe come involontario protagonista Franco Menichelli. Spentosi ieri a 84 anni, proprio lui (erede del leggendario eroe di inizio Novecento, il ginnasta modenese Braglia), simbolicamente "zio" di Yuri Chechi, lui, Franco, aveva rallegrato l'Italia del Boom economico laureandosi campione olimpico nel corpo libero alla Olimpiade di Tokyo del 1964, dove pure si era messo al collo l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele.

