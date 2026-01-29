Il Viaggio delle Idee archeologia e territorio con il prof De Simone

Ieri mattina, nel liceo Galdi di Cava de’ Tirreni, si è tenuto il secondo appuntamento della sesta edizione de Il Viaggio delle Idee. La rassegna culturale coinvolge studenti e ricercatori, e questa volta ha visto il professor De Simone parlare di archeologia e territorio. La sala era piena di studenti pronti ad ascoltare e scoprire come il passato si intrecci con il presente.

Si è svolto ieri mattina, presso l'Aula Magna del Liceo Classico "Galdi" di Cava de' Tirreni, il secondo appuntamento della sesta edizione de Il Viaggio delle Idee, rassegna culturale rivolta al mondo della scuola e al dialogo tra studenti e protagonisti della ricerca e della conoscenza. Ospite dell'incontro è stato il professor Antonio De Simone, archeologo e docente universitario, che ha affrontato il tema "La ricerca archeologica come contributo allo sviluppo integrale di un territorio. Lo scavo della villa romana a Somma Vesuviana", offrendo ai giovani studenti una riflessione sul ruolo dell'archeologia nella costruzione dell'identità territoriale.

