Roma, 29 gennaio 2026 – Niscemi non è un esempio isolato. In Italia, si contano più di 684 mila frane censite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). Questa cifra rappresenta circa due terzi di tutte le frane registrate in Europa. La maggior parte delle aree a rischio si trova nel nostro paese, dove le frane sono un problema quotidiano. Molte di queste frane sono prevedibili, ma ancora si fatica a intervenire in modo efficace per prevenire i disastri. La superficie interessata da zone

Roma, 29 gennaio 2026 – Niscemi non è un caso isolato. Con 684.398 frane censite dall’Inventario dei fenomeni franosi in Italia (Iffi) dell’Ispra – pari a due terzi di quelle europee – e una superficie complessiva delle aree a rischio e di attenzione di 69.530 chilometri quadrati (il 23% del territorio nazionale), l’Italia ha il primato delle frane in Europa. “È un dato importante. Ogni anno abbiamo qualche migliaio di frane che si attivano o riattivano. Per attive intendiamo le frane che sono in movimento, che si stanno spostando, come quella di Niscemi. Di queste quelle hanno un impatto significativo con danni gravi a centri abitati, infrastrutture e persone sono qualche centinaio l’anno” spiega Alessandro Trigila, responsabile della Sezione ‘Sviluppo e coordinamento dell’Iffi e monitoraggio in situ delle frane’ del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’Ispra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il triste primato italiano: “Migliaia di frane all’anno Prevedibili? Solo alcune”

Approfondimenti su Niscemi Italia

Catania si conferma al primo posto in Sicilia per numero di infortuni e decessi sul lavoro, evidenziando una situazione preoccupante.

Catania si conferma come la provincia con il più alto numero di infortuni e decessi sul lavoro in Sicilia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Italia

Argomenti discussi: Il triste primato italiano: Migliaia di frane all’anno Prevedibili? Solo alcune; Bavaglio alla stampa, l’Italia maglia nera in Europa per le querele temerarie; Giorno della memoria, il programma; Conti in sanità: l'atto d'accusa di Fratelli d'Italia.

Bavaglio alla stampa, l’Italia maglia nera in Europa per le querele temerarieAumentano le querele temerarie in Europa e all'Italia spetta il triste primato: il bavaglio alla stampa più forte che mai. lanotiziagiornale.it

Aggressioni ai lavoratori dei trasporti: il triste primato della Lombardia. Ogni giorno siamo a rischioMilano, 4 dicembre 2025 – Sputi in faccia e minacce durante un controllo dei biglietti. Aggressioni e insulti che scattano per un banale ritardo, passeggeri fuori controllo che prendono a pugni chi ... ilgiorno.it

Di motivi per sentirmi triste, deluso, ingannato, incazzato, ce ne sono e ce ne saranno sempre a migliaia, fa parte del corso della vita purtroppo… ma in 51 anni quello che ho meglio imparato e’ che alla fine, bene o male, passerà, che a tutto c’è una soluzione! - facebook.com facebook