Il teatro nelle scuole I ragazzi fanno i critici

Da ilgiorno.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Teatro Manzoni di Monza si è svolta una iniziativa speciale: gli studenti delle scuole locali sono diventati critici teatrali per un giorno. I ragazzi hanno assistito a uno spettacolo e poi hanno espresso le loro opinioni, condividendo impressioni e giudizi in modo diretto e spontaneo. Un modo diverso di avvicinare i giovani all’arte e di farli partecipare attivamente alla cultura della città.

C’è un filo rosso che lega la scuola alla cultura, e a Monza passa dal palcoscenico del Teatro Manzoni. S’intitola “Portiamo gli studenti a teatro. Il passato che illumina il presente“ il progetto promosso dal teatro monzese in collaborazione con il Comune e il sostegno del Rotary Club Monza Ovest, che mira a far diventare gli studenti dei novelli critici teatrali. Vi aderiscono dieci scuole superiori della provincia: Istituto Hensemberger, Liceo Frisi, Liceo Porta; Mose’ Bianchi, Liceo Zucchi, Istituto Nanni Valentini, di Monza; Liceo Iris Versari di Cesano Maderno; Primo Levi e Liceo Parini di Seregno e Liceo Enriques di Lissone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il teatro nelle scuole i ragazzi fanno i critici

© Ilgiorno.it - Il teatro nelle scuole. I ragazzi fanno i critici

Approfondimenti su Teatro Manzoni

Gratteri ai docenti e Dirigenti: “Non trasformate le scuole in progettifici, così i ragazzi fanno poche ore di lezione. Portateli nelle comunità terapeutiche”

Il rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani morti a Crans-Montana. Un minuto di silenzio nelle scuole

È stato organizzato un volo di Stato per il rimpatrio delle salme di cinque dei sei giovani italiani morti nell'incendio a Crans-Montana, nella notte di Capodanno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Multi SUBCEO Casar com Segurança Ele Era um Lorde Disfarçado por Amor!

Video ?Multi SUB?CEO Casar com Segurança? Ele Era um Lorde Disfarçado por Amor!

Ultime notizie su Teatro Manzoni

Argomenti discussi: Il teatro nelle scuole. I ragazzi fanno i critici; La forza del palco e del dialetto. Pronta a entrare nelle scuole la storica compagnia della città; Teatro Scuola 2026 a Schio, oltre 7.800 studenti dai 3 ai 19 anni; Massimiliano Bruno: 'Sogno una scuola in cui, sin da piccoli, si impari ad apprezzare l’arte, il teatro, la musica, la lettura e l’ascolto'.

il teatro nelle scuoleTeatro a scuola con la fiaba dell'inclusione ErLupo Mario e Cappuccetto RossoInizia oggi il progetto Teatro a Scuola – Erlupo Mario e Cappuccetto Rosso, promosso da A.Ma.R.A.M. APS, che porterà nelle scuole del territorio un percorso educativo fondato su teatro, inclusione e ... altamuralife.it

il teatro nelle scuoleTeatro Scuola 2026 a Schio, oltre 7.800 studenti dai 3 ai 19 anniLa rassegna Teatro Scuola 2026, curata dalla Fondazione Teatro Civico con il sostegno del Comune di Schio e la collaborazione di Arteven ... vicenzareport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.