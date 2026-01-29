Il teatro nelle scuole I ragazzi fanno i critici

Questa mattina al Teatro Manzoni di Monza si è svolta una iniziativa speciale: gli studenti delle scuole locali sono diventati critici teatrali per un giorno. I ragazzi hanno assistito a uno spettacolo e poi hanno espresso le loro opinioni, condividendo impressioni e giudizi in modo diretto e spontaneo. Un modo diverso di avvicinare i giovani all’arte e di farli partecipare attivamente alla cultura della città.

C'è un filo rosso che lega la scuola alla cultura, e a Monza passa dal palcoscenico del Teatro Manzoni. S'intitola "Portiamo gli studenti a teatro. Il passato che illumina il presente" il progetto promosso dal teatro monzese in collaborazione con il Comune e il sostegno del Rotary Club Monza Ovest, che mira a far diventare gli studenti dei novelli critici teatrali. Vi aderiscono dieci scuole superiori della provincia: Istituto Hensemberger, Liceo Frisi, Liceo Porta; Mose' Bianchi, Liceo Zucchi, Istituto Nanni Valentini, di Monza; Liceo Iris Versari di Cesano Maderno; Primo Levi e Liceo Parini di Seregno e Liceo Enriques di Lissone.

