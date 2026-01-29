Il Tar respinge il ricorso | voto il 22 e 23 marzo

Il Tar ha respinto il ricorso e ha confermato che il voto per il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. La decisione chiude definitivamente la questione, e gli italiani si preparano a recarsi alle urne tra poco più di un mese.

