Il sindaco incontra i campioni mondiali di video sub

Questa mattina al Palazzo degli Elefanti il sindaco di Catania ha incontrato i campioni mondiali di video sub, tutti tesserati con il Gro Sub Catania. Sono i vincitori del Campionato Mondiale disputato a ottobre in Spagna, a L'Estartit. I campioni hanno mostrato orgoglio e soddisfazione per il riconoscimento internazionale.

Si è svolto al Palazzo degli Elefanti l'incontro tra il sindaco di Catania e i video operatori subacquei Fipsas, tutti tesserati con il Gro Sub Catania, vincitori del Campionato Mondiale di Video Subacqueo 2025 disputatosi a L'Estartit, in Spagna, lo scorso mese di ottobre.

