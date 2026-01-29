Il sindaco boccia la proposta di aprire un cimitero islamico in paese

Il sindaco di Cadoneghe ha deciso di bloccare la proposta di aprire un cimitero islamico nel paese. La giunta ha preso la sua decisione dopo aver valutato la richiesta della comunità musulmana, ribadendo che le scelte pubbliche devono rispettare le leggi e i principi dello Stato. Schiesaro ha detto chiaramente che la libertà di culto viene tutelata, ma non si può andare oltre le regole fondamentali. La questione ora resta aperta, ma l’amministrazione non ha intenzione di cambiare posizione.

Il comune di Cadoneghe ha deciso di non assegnare un camposanto privato alla comunità islamica. Il Sindaco Schiesaro: «Libertà di culto tutelata, ma le scelte pubbliche devono rispettare le leggi fondamentali e i principi fondanti dello Stato».

