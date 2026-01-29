Il senso civico dei milanesi? Tiene ma cambia a seconda delle generazioni | la raccolta differenziata unisce tutti

A Milano il senso civico resiste, anche se cambia con le generazioni. I più sensibili sono ora i baby boomers, che però criticano il sistema complessivo. La raccolta differenziata diventa sempre più un gesto condiviso, un segno di solidarietà che unisce tutti, indipendentemente dall’età. Nonostante qualche segnale di calo, i cittadini continuano a rispettare le regole e a fare la propria parte.

Milano, 29 gennaio 2026 - Cala (poco) ma tiene il senso civico e di solidarietà dei milanesi anche se cambia in alcuni valori: cresce la sensibilità dei baby boomers che però sono i più critici verso il sistema complessivo mentre assumono sempre più valore comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata. Perdono un po’ di peso le misure come il blocco del traffico o l'utilizzo di auto elettriche mentre sono ritenuti centrali interventi strutturali come l'ampliamento del verde urbano e il rafforzamento del trasporto pubblico. Resta positivo il giudizio sulle politiche ambientali del Comune di Milano con richieste di miglioramento negli interventi di Zona B e verde pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

