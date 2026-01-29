Il seminario La gestione del sinistro con Confartigianato

Il seminario “La gestione del sinistro” si terrà sabato 31 gennaio all’Hotel Minerva di Arezzo. Organizzato da Confartigianato Imprese Arezzo, l’evento è rivolto alle imprese di autoriparazione e carrozzeria. Si parlerà di come gestire al meglio i sinistri, con un confronto diretto sugli aspetti pratici e operativi. La mattinata sarà un’occasione per aggiornarsi e condividere esperienze tra professionisti del settore.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso l' Hotel Minerva, Confartigianato Imprese Arezzo organizza il seminario " La gestione del sinistro", dedicato alle imprese del settore autoriparazione e carrozzeria, con focus su gestione, confronto e aspetti operativi del sinistro. Il seminario vedrà l'apertura dei lavori con Antonio Danesin, vicepresidente Nazionale Confartigianato Carrozzeri. Tra i relatori anche Michele Pannacci, Presidente Carrozzieri Confartigianato Toscana, Sabrina Braccini, Giudice di Pace di Arezzo e Francesco Maria Benvenuti, liquidatore.

