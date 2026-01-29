Simone Romagnoli torna ufficialmente all’Empoli. Dopo alcune settimane di trattative, il difensore ha firmato il contratto a titolo definitivo. I tifosi aspettavano questa notizia da tempo: ora Romagnoli è di nuovo un giocatore della squadra toscana e si prepara a riprendere il suo ruolo in difesa. La conferma è arrivata ieri, mettendo fine a settimane di incertezza.

di Simone Cioni EMPOLI Da ieri è anche ufficiale. Simone Romagnoli è di nuovo un giocatore dell’ Empoli. L’esperto centrale classe 1990 arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, che dovrebbe contribuire sensibilmente al pagamento del suo ingaggio. A Genova ha vissuto senza dubbio una parentesi sfortunata della sua carriera collezionando appena 11 presenze nella scorsa stagione di Serie B prima di infortunarsi al tendine d’Achille a novembre 2024. Da allora non ha più vestito la maglia blucerchiata della prima squadra disputando soltanto una partita con la Primavera lo scorso 20 dicembre. Probabilmente più adatto ad una difesa a quattro, dove può ricoprire indistintamente i due ruoli centrali, sia a Frosinone che con la Sampdoria ha giocato anche in una difesa a tre, venendo schierato spesso sul centro sinistra e talvolta centrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Romagnoli. Arriva a titolo definitivo

