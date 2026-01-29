Dopo oltre sessant’anni, Mattia Moreni torna a esporre a Mambo. La sua antologica del 1965 rivive ora nella Project Room, dove l’artista presenta le sue opere dal 1965 a oggi. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio e rappresenta la quarta tappa di un grande progetto dedicato a Moreni.

A 61 anni dalla storica antologica che la Gam gli dedicò nel 1965, Mattia Moreni fa il suo ritorno in città alla Project Room del Mambo da domani al 31 maggio, per la mostra che rappresenta la quarta e penultima tappa del grande progetto Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione. Forse le giovani generazioni non hanno memoria di questo maestro "scomodo, potente, necessario", anticipatore di un’indagine delle trasformazioni di uomo, natura e società, che all’apice della fama, negli anni Sessanta, decise di lasciare Parigi per rifugiarsi tra i calanchi romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Moreni. A Mambo le opere dell’antologica del ’65

Approfondimenti su Moreni Project

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Moreni Project

Argomenti discussi: Il ritorno di Moreni. A Mambo le opere dell’antologica del ’65; Mattia Moreni. L'antologica di Bologna, 1965; L'arte di Mattia Moreni, al Mambo rivive l'antologica di Bologna del 1965; Premio letterario Fabio Moreni: allargato a 15 il numero degli studenti premiati.

Bari Calcio, UFFICIALE il ritorno di Moreno Longo come allenatore | Il comunicato dei gallettiEcco la terza ufficialità in casa Bari Calcio in questo calciomercato invernale 2026. Dopo l'esonero del mister Vincenzo Vivarini e ... news-sports.it

Crisi biancorossa, basterà il ritorno di Moreno Longo a risollevare le sorti del Bari? VIDEOIl ritorno di Moreno Longo come tecnico del Bari segna un cambio di passo per la squadra ma anche e soprattutto per la città. Una scelta inevitabile che probabilmente non sarà sufficiente. Quali saran ... lagazzettadelmezzogiorno.it

RITORNO! La memoria dell'accoglienza rivive a Palazzo Moroni. Forse non tutti sanno che tra maggio e settembre 1945, i corridoi del nostro Istituto Barbarigo si trasformarono in un rifugio di speranza. Furono allestiti centri di accoglienza per migliaia di Intern - facebook.com facebook