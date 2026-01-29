Il rilancio di Cheddira e la salvezza del Lecce | una scommessa reciproca

Walid Cheddira torna in campo con la speranza di rilanciarsi e aiutare il Lecce a salvarsi. Dopo un anno positivo con il Frosinone, il giocatore è consapevole che questa potrebbe essere la sua occasione per uscire dalla penombra e dimostrare il suo valore. La squadra giallorossa conta molto su di lui, e anche Cheddira sa che questa potrebbe essere la sfida decisiva per il suo futuro.

LECCE – Una presentazione lineare, essenziale. Walid Cheddira, del resto, ha le idee chiare su cosa si aspetta dall'esperienza in giallorosso: un rilancio che lo possa far uscire dalla zona di penombra in cui è finito dopo l'anno molto positivo con il Frosinone. Tesserato dal Napoli, è subito.

Walid Cheddira si conferma una pedina importante per il Lecce, capace di fare la differenza in situazioni critiche.

Walid Cheddira è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce, dopo l’accordo concluso ieri.

Il rilancio di Cheddira e la salvezza del Lecce: una scommessa reciprocaLa squadra, che ha segnato appena 13 gol in 22 giornate, ha bisogno di cambiare passo in fase realizzativa e all’attaccante serve una seconda parte di stagione da protagonista ... lecceprima.it

Cheddira, con Di Francesco per il rilancio dopo i gol di BariWalid Cheddira è la speranza dell’attacco del Lecce. La punta ha scelto il giallorosso dove ritrova l’allenatore con cui si è espresso a buoni livelli nella sua prima esperienza in Serie A. L’arrivo ... calciolecce.it

Da Napoli a Lecce: Cheddira cerca rilancio e continuità Nuovo contesto, stessa voglia di dimostrare. Walid Cheddira è pronto a iniziare la sua avventura con il Lecce, dopo la chiusura anticipata del prestito al Sassuolo. Il Napoli resta sullo sfondo, proprietario - facebook.com facebook