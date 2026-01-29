L'Unione Europea accelera sul fronte militare. La Bei ha quadruplicato i suoi investimenti dedicati alla Difesa, segnando una svolta decisa verso il riarmo. La decisione dimostra che l’Ue punta a rafforzare la propria capacità militare, con risorse che crescono rapidamente.

La svolta è completa. Il cambio di direzione dell’Ue, sempre più concentrata sul riarmo, è testimoniato anche dal record di investimenti della Bei per la Difesa. Le risorse per il settore messe in campo dalla Banca europea per gli investimenti sono infatti quadruplicate nel 2025 rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4 miliardi e il 5% del totale annuale che il gruppo ha fornito all’Ue. Il 2025 è stato un anno da record per la Bei, con 100 miliardi complessivi di finanziamenti. Un volume che, promette la presidente Nadia Calvino, verrà confermato anche nel 2026 con finanziamenti in settori diversi, dall’energia alle reti, dall’acqua all’edilizia abitativa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il riarmo Ue corre veloce: quadruplicati gli investimenti della Bei per la Difesa

Il Parlamento europeo accelera sul Piano di riarmo, approvando misure per aumentare i fondi destinati agli investimenti nella difesa.

