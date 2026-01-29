Il Real Madrid contatta Unai Emery

Il Real Madrid si sarebbe messo in contatto con Unai Emery, attuale allenatore dell’Aston Villa. Fonti vicine alla società spagnola confermano che il club ha avviato i primi contatti, anche se nessuna ufficialità è arrivata ancora. Emery, che sta guidando con successo l’Aston Villa, potrebbe diventare il prossimo allenatore dei blancos. La notizia crea scalpore nel mondo del calcio, soprattutto perché il tecnico spagnolo è molto stimato per il suo lavoro in Premier League. Ora si attende una conferma ufficiale o eventuali sviluppi sulla trattativa.

Breaking: L'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery grida istruzioni (foto di Justin SetterfieldGetty Images) Secondo quanto riferito, l'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery è nel mirino del Real Madrid. Un rapporto di Football Espana afferma che il Real Madrid ha contattato i rappresentanti dell'allenatore per sapere se sarà disponibile a fine stagione. Il Real Madrid punta su Unai Emery. Alvaro Arbeloa dirige attualmente il club spagnolo, ma il Real Madrid sta cercando un'opzione più comprovata a lungo termine. Emery ha già giocato nella Liga e ha dimostrato le sue qualità anche in Premier League. Unai Emery elogia l'Aston Villa "solida e seria" dopo aver superato il Maccabi Tel Aviv in una serata tesa Unai Emery parla di Tielemans e delle notizie di mercato dopo la vittoria in Europa League contro il Fenerbahce Dopo la vittoria in Europa League contro il Fenerbahce, Unai Emery ha commentato il rapporto con Youri Tielemans, paragonandolo a quello paterno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Les Real Madrid a pris contact avec Unai Emery #viralreels

