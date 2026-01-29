Il questionario di FdI per i prof di sinistra a scuola | Mi ha chiamato fascio appeso

Questa mattina un questionario di Fratelli d’Italia ha scatenato polemiche tra i docenti. Nel modulo si chiede se siano stati testimoni di propaganda politica da parte di insegnanti di sinistra e invita a specificare eventuali casi. La richiesta ha subito acceso le reazioni, con alcuni che la considerano un’iniziativa contro la libertà di insegnamento, altri che la vedono come un modo per fare chiarezza. La vicenda si sta facendo strada tra le discussioni nelle scuole e sui social.

«Hai assistito a casi di propaganda politica da parte di professori di sinistra? Se sì, specifica meglio». A questa domanda contenuta nel questionario che Azione Studentesca, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, risponde oggi il quotidiano Libero. Mentre Riccardo Ponzio, presidente nazionale di Azione studentesca, spiega che «nessun nome e nessun cognome è comparso tra le risposte alla domanda sulla propaganda dei professori di sinistra». Il questionario di FdI. Le prime testimonianze riportate: «Una prof», scrive Andrea da Brindisi, «ha esultato per la morte di Charlie Kirk e ha strappato una foto di Giorgia Meloni presente in aula».🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su FdI Professori “ll mio prof ha strappato la foto di Meloni e mi ha chiamato fascio appeso”. Le risposte degli studenti al questionario di Azione studentesca Un episodio ha acceso il dibattito tra gli studenti. «Hai prof di sinistra?»: il questionario di FdI per schedare gli insegnanti Un insegnante di liceo ha risposto a un video che critica la campagna di FdI sui docenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su FdI Professori Argomenti discussi: Scuola, il questionario degli studenti di FdI contro i prof di sinistra. Accertamenti del ministero; Schedatura insegnanti di sinistra dei giovani di FdI, le opposizioni sul questionario di Azione studentesca: È illegale; Sono di sinistra, schedatemi pure: la risposta del prof al questionario di Azione Studentesca; Hai prof di sinistra?, ora il ministero avvia accertamenti sul questionario dei giovani FdI per schedare gli insegnanti. Il questionario di FdI per i prof di sinistra a scuola: «Mi ha chiamato fascio appeso»«Hai assistito a casi di propaganda politica da parte di professori di sinistra? Se sì, specifica meglio». A questa domanda contenuta nel questionario che Azione Studentesca, movimento giovanile di Fr ... open.online Schedatura insegnanti di sinistra dei giovani di FdI, le opposizioni sul questionario di Azione studentesca: «È illegale»Il volantino con il sondaggio diffuso in molte città italiane e le interrogazioni parlamentari ... roma.corriere.it #scuola Elisabetta Piccolotti di #Avs critica il questionario dei giovani di FdI x.com Bergamo, bufera sul volantino con tanto di qr code per accedere al questionario. Il Pd: un atto intimidatorio. Il coordinatore FdI, Tremaglia: "nessuna schedatura" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.