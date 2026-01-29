il progetto musicale winetellers folk dal respiro internazionale

Questa sera, la birreria Doppio Malto di via Bramante ospita il progetto musicale Winetellers. Nato a Pavia nel 2017, il duo formato da Christian Draghi e Riccardo Maccabruni si esibirà alle 21 in un concerto che fa parte di una rassegna dedicata alla musica dal vivo organizzata dalla cooperativa Kaboom.

Winetellers, progetto musicale nato a Pavia nel 2017 dall’incontro tra Christian Draghi e Riccardo Maccabruni, in concerto stasera alle 21 alla birreria Doppio Malto di via Bramante nell’ambito di una rassegna dedicata alla musica dal vivo organizzata dalla cooperativa Kaboom. Il duo, ispirato alle armonie vocali e alle ballate acustiche del folk internazionale, proporrà per l’occasione una speciale formazione in trio, con la partecipazione come ospite del Folksinger Ruben Minuto. I Winetellers affondano le proprie radici nel cantautorato angloamericano degli anni Sessanta e Settanta, richiamando atmosfere hippie-vintage e suggestioni bohémien in pieno stile Summer of Love. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

