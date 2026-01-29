Oggi il Foglio compie 30 anni. In edicola esce un numero speciale con gli auguri del presidente Mattarella e un lungo racconto del vicedirettore Crippa che ripercorre la storia del giornale, dai primi numeri a oggi.

Il 30 gennaio 2026 il Foglio compie 30 anni. Per festeggiare questo importante compleanno in edicola c'è un numero speciale con gli auguri del capo dello stato, Sergio Mattella, e un lungo racconto del vicedirettore Maurizio Crippa, che ripercorre la storia del giornale dalla sua fondazione a oggi. In edicola trovate anche il primo numero del Foglio, uscito il 30 gennaio 1996, allegato all'edizione del giorno e disponibile gratuitamente. Gli abbonati potranno scaricarlo da questa pagina a partire dalla mattina di venerdì. Ad accompagnare l'edizione dei 30 anni c'è anche una copertina da collezione realizzata da Francesco Clemente: un'opera d'arte che avvolge il Foglio!. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il primo numero del Foglio del 30 gennaio 1996

