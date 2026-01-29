Questa mattina, nel Mugello, gli allevatori si sono riuniti per chiedere aiuto. Il prezzo della carne è alle stelle e i produttori sono preoccupati. Roberto Nocentini, allevatore e presidente dell’Associazione italiana allevatori, ha spiegato che la situazione rischia di mettere in crisi molte aziende. La richiesta è chiara: bisogna intervenire subito per calmierare i costi e sostenere chi lavora la terra.

MUGELLO (Firenze) Roberto Nocentini, allevatore mugellano, da tre mandati è presidente nazionale dell'Aia, l'Associazione italiana allevatori. E qui traccia il bilancio di un'annata molto difficile. Nocentini, il 2025 è stato un anno che gli allevatori non dimenticheranno facilmente. "Di sicuro. Nell'ultimo anno si è creata una situazione che ha elementi di eccezionalità, una situazione mai verificatasi in passato. Finora vi era stata una buona produzione, un consumo della carne con alti e bassi, con trend normali. Ma nel 2025 è accaduto che il prezzo della carne sia schizzato alle stelle, con aumenti mai visti prima".

© Lanazione.it - "Il prezzo della carne è alle stelle". Gli allevatori chiedono una mano

Il mattatoio del Casentino rimane chiuso, causando disagi agli allevatori e agricoltori locali.

