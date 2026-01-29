Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo dell’energia elettrica oggi in Italia si ferma a 0,1460 euro per kilowattora. È un dato stabile rispetto alle ultime ore, dopo aver mostrato alcune variazioni durante la giornata. Il PUN viene aggiornato quotidianamente e rappresenta il valore di riferimento per il mercato energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 29 Gennaio 2026, si attesta a 0,1460 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 28 Gennaio 2026, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,1250 €kWh (registrato all’ora 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1731 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche della giornata sono risultate la fascia notturna e le prime ore del mattino (1:00-6:00), mentre le più costose si sono concentrate tra le 8:00 e le 11:00, con un picco alle 9:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 29012026 0,1460 -0,0392 28012026 0,1499 -0,0104 27012026 0,1509 -0,0010 26012026 0,1495 +0,0208 25012026 0,1287 -0,0091 24012026 0,1384 +0,0199 23012026 0,1582 -0,0104 22012026 0,1593 +0,0060 21012026 0,1527 -0,0081 20012026 0,1485 -0,0137 19012026 0,1312 -0,0055 18012026 0,1257 -0,0152 17012026 0,1408 +0,0040 16012026 0,1404 -0,0147 15012026 0,1449 +0,0036 14012026 0,1415 -0,0065 13012026 0,1357 -0,0278 12012026 0,1635 -0,0247 11012026 0,1660 -0,0492 10012026 0,1719 +0,0292 09012026 0,1699 +0,0109 08012026 0,1586 +0,0142 07012026 0,1422 -0,0016 06012026 0,1437 +0,0016 05012026 0,1421 -0,0193 04012026 0,1615 +0,0058 03012026 0,1558 -0,0057 02012026 0,1526 +0,0028 01012026 0,1530 -0,0056 31122025 0,1586 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1325 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1438 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Ultime notizie su PUN 29Gennaio2026

Argomenti discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a gennaio 2026?; PUN dicembre 2025: effetti sui costi in bolletta; Elettricità, prezzo all’ingrosso in aumento. Il fisso è la soluzione?; PUN luce e PSV gas 28 gennaio: il prezzo del gas torna a scendere.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Gennaio 2026, si attesta a 0,1485 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente ... quifinanza.it

Luce, negli ultimi due anni prezzi imprevedibili. Cosa aspettarsi dal 2026L’analisi di Papernest sull’andamento del Pun nel 2024 e 2025 evidenzia la difficoltà di individuare un trend prevedibile. Trovare il momento giusto per ... repubblica.it

FRIDA store. Tony Dark Eyes · Go (Reels Sound - Listicle). I saldi aumentano Da oggi metà prezzo su tutta la collezione invernale Ma ricorda che più lo sconto aumenta, più la disponibilità diminuisce, quindi affrettati - facebook.com facebook

MERCATO ELETTRICO Oggi 20/1 picchi di prezzo notevoli in Europa (nella mappa prezzi 16.45-17.00), superano i 350 €/MWh. Inusuali prezzi così elevati in Svezia, Norvegia e Finlandia . Poco vento e freddo (non eccezionale). In Itali x.com