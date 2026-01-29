Il Premio Mazzarino all’ambasciatore Serra Interventi di Letta Saviano e Sospiri

Sabato 31 gennaio 2026, a Pescina, si svolgerà la cerimonia per consegnare il Premio Mazzarino all’ambasciatore Maurizio Serra. L’evento si terrà alle 11.30 alla Casa Museo Mazzarino. La città si prepara ad accogliere personalità come Letta, Saviano e Sospiri, che parteciperanno ai commenti e ai discorsi. Serra, diplomatico e scrittore, riceve il riconoscimento per il suo lavoro in politica e diplomazia.

Si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.30, presso la Casa Museo Mazzarino di Pescina, la cerimonia ufficiale di conferimento del Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia 2025 a Sua Eccellenza Maurizio Enrico Luigi Serra, ambasciatore, diplomatico e scrittore, membro dell'Académie Française. Il Premio Mazzatino è stato istituito dalla Regione Abruzzo. Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, è stato istituito dalla Regione Abruzzo con Legge regionale n. 42024, su iniziativa della consigliera Antonietta La Porta, e si propone di valorizzare personalità di rilievo internazionale distintesi per il contributo al dialogo tra i popoli, alla cooperazione e alle relazioni diplomatiche.

