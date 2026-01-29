Il peso dei suoni | quando le parole diventano armi di distruzione

Le parole usate come armi di distruzione hanno riacceso il dibattito sull’uso del linguaggio. Nelle ultime ore, il servizio del TG5 ha portato di nuovo alla ribalta il tema delle parole e del modo in cui vengono usate, anche in tv. Sempre più spesso, si parla di un linguaggio che può ferire, creare tensioni o addirittura alimentare conflitti. La discussione si concentra su come evitare che le parole diventino strumenti di distruzione, soprattutto in un’epoca in cui i mezzi di comunicazione sono così diffusi e immediati.

Nelle ultime ore, il dibattito sollevato dai servizi del TG5 ha riportato al centro dell'attenzione un tema cruciale: l'uso improprio del linguaggio. Se un tempo si diceva che "le parole volano", la realtà odierna ci dimostra il contrario: le parole restano, scavano solchi e, nei casi peggiori, distruggono vite. Di fronte alla velocità dei social e alla superficialità del dibattito pubblico, abbiamo dimenticato che un termine errato non è solo un errore grammaticale, ma un atto di violenza. Vengono criticati la "spettacolarizzazione" del dolore, l'uso di terminologia discriminatoria sulla disabilità e la violenza verbale verso le donne, sottolineando la responsabilità del giornalista nell'utilizzare termini con consapevolezza culturale per evitare di legittimare l'odio online. Ci sono momenti in cui le parole smettono di essere solo suoni. Diventano peso, diventano respiro spezzato, diventano verità. «Mi ha chiamata Giorgia Meloni con la voce rotta dal pianto. Si sentiva la sua sofferenza come mamma». Lo racconta la madre d

