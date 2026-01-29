Il Pd scarica il sindaco di Castellammare | Non ci sono più le condizioni per continuare

Il Partito Democratico ha deciso di lasciare il sindaco di Castellammare di Stabia dopo che il Prefetto ha nominato una commissione di indagine sul Comune. La decisione arriva in modo rapido, dopo le notizie e le inchieste che coinvolgono l’amministrazione locale. Ora il PD ritiene che non ci siano più le condizioni per continuare con l’attuale sindaco e ha comunicato ufficialmente il suo sfiduciamento. La situazione si aggrava, e il futuro politico di Castellammare di Stabia resta incerto.

La nomina da parte del Prefetto di Napoli della commissione di indagine per l'accesso presso il Comune di Castellammare di Stabia è un atto che impone una posizione netta da parte del Partito Democratico, alla luce dell'insieme degli elementi e delle notizie che giungono anche dalle inchieste in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Castellammare di Stabia Politica Ruotolo scarica il sindaco di Castellammare con una lettera aperta Sandro Ruotolo, membro della segreteria nazionale del Pd, ha scritto una lettera aperta al sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, esprimendo dure critiche sulla situazione politica e sull’attuale amministrazione, dichiarando che la giunta ha raggiunto il suo limite e non è più in grado di garantire un’efficace gestione della città. Nicola e Karen de L’amore è Cieco si sono lasciati ufficialmente: “Non ci sono le condizioni per continuare” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Castellammare di Stabia Politica Argomenti discussi: Clamoroso a Cervia, si andrà ad elezioni, il Pd scarica il sindaco Missiroli indagato, che aveva appena ritirato le dimissioni; CERVIA: Il Pd scarica il Sindaco dopo il ritiro delle dimissioni, Si va a elezioni; Il Pd scarica Mattia Missiroli: dimissioni in blocco. Si tornerà al voto. Il sindaco: Se il Pd non mi ritiene più adatto, vorrei sapere il perché; Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioni ma il Pd lo sfiducia: Elezioni nella prima finestra utile. E lui: Scelta non giusta. Castellammare, ora il Pd regionale scarica VicinanzaCastellammare – La parola fine arriva con una nota gelida, firmata da Piero De Luca. Il Partito Democratico, azionista di maggioranza della coalizione, ha deciso di staccare la spina ... cronachedellacampania.it Il sindaco di Cervia ritira le dimissioni, il Pd lo scaricaLe accuse di maltrattamenti e lesioni alla moglie, dalla quale si sta separando, il dietrofront politico con le dimissioni da sindaco a tutela della famiglia e della città di Cervia e, ora, la ... ansa.it È stata una serata di grande spessore tecnico e associativo quella vissuta ieri sera presso i locali della Sezione AIA di Castellammare di Stabia, dove il Cra Campania ha partecipato alla riunione tecnica prevista in calendario. A fare gli onori di casa è stat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.