Il Partito Democratico si trova in difficoltà dopo aver omaggiato più Barghouti delle vittime dell’Olocausto. La vicenda ha suscitato reazioni e critiche tra gli oppositori, che chiedono spiegazioni sulla scelta fatta dai rappresentanti del partito. Intanto, il 27 gennaio, le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, un episodio che ricorda le atrocità del passato e che richiede rispetto e attenzione.

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz -Birkenau, in Polonia. Davanti ai soldati sovietici apparve l’orrore: migliaia di prigionieri stremati, cumuli di corpi, camere a gas, forni crematori. Così quel giorno di 81 anni fa diventò il simbolo dell’Olocausto: lo sterminio di sei milioni di ebrei tra il 1941 e il 1945. Un genocidio unico, nell’epoca contemporanea per obiettivi pianificati, metodi “tecnologici” e vittime di ogni età E proprio nei giorni della memoria di questo incredibile crimine contro l’umanità la leader del Pd Elly Schlein s’è impegnata a sostenere la causa di Marwan Barghouti, condannato da un tribunale israeliano per l’omicidio di cinque persone (il processo fu così corretto che il leader terrorista fu assolto per l’accusa di altri omicidi che non poterono essere specificamente provati): il monaco greco Tsibouktsakis Germanus a Gerusalemme il 12 giugno 2001; l’assassinio di Yoela Hen in Gerusalemme o il 15 gennaio 2002; e quello di Eli Dahan, Yosef Habi e Salim Barakat in Tel Aviv il 5 marzo 2002. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Pd allo sbando omaggia più Barghouti delle vittime dell’Olocausto

Approfondimenti su Auschwitz Birkenau

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sul valore della memoria storica.

Il Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, è un’occasione per riflettere sulle vittime dell’Olocausto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Auschwitz Birkenau

Argomenti discussi: Paolucci su Corte dei Conti: partecipate regionali allo sbando.; I Giovani Democratici: Fare subito il congresso. Pd con tante anime; Monopoli, Contento: Passata la festa, resta il degrado. E' l’immagine di una maggioranza allo sbando che abbandona la città; Pubbliche Assistenze, PD e M5S: gravi ritardi nei pagamenti della Regione Liguria.

Paolucci su Corte dei Conti: partecipate regionali allo sbando.Le partecipate regionali sono state trasformate in luoghi di occupazione del potere, in contenitori di nomine e incarichi, mentre veniva completamente smarrito il senso della loro funzione pubblica. corrierepeligno.it

Ucraina, Zan: Lega manifesta contro se stessa, governo allo sbandoOggi i leghisti del team Vannacci hanno manifestato davanti al Parlamento contro gli aiuti all’Ucraina. Forse si sono dimenticati che la Lega è nella maggioranza? In Aula il governo parla di impegni ... partitodemocratico.it

Il terrorismo non è resistenza: la verità che i politici dimenticano! L’incontro avvenuto a Roma tra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Fadwa Barghouti è una legittimazione politica del terrorismo. Quando questi politici dichiaran - facebook.com facebook