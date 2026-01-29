Rho apre le sue porte a una mostra dedicata al pattinaggio di velocità nei Paesi Bassi. L’evento si tiene a Villa Burba e permette di scoprire la cultura olandese del ghiaccio, proprio mentre si avvicinano i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. I visitatori potranno vedere da vicino le tradizioni e i successi di questa disciplina, che ha radici profonde nei Paesi Bassi.

Rho (Milano), 29 gennaio 2026 – Una mostra per conoscere la cultura del pattinaggio di velocità nei Paesi Bassi e immergersi nell'atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Dal 7 al 22 febbraio 2026 nelle sale di Villa Burba in corso Europa 291 a Rho, sarà possibile visitare la mostra " Storia e Gloria del Pattinaggio di Velocità – La cultura olandese del ghiaccio a Rho". La mostra curata da Marco Lubbers di Catch Your Moment è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Rho, Comune di Heerenveen, Provincia della Frisia, stadio del ghiaccio Thialf, Regione Heerenveen ‘n Gouden Plak (organizzazione di promozione regionale) e NOC*NSF (Comitato Olimpico Olandese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il pattinaggio e la cultura olandese del ghiaccio sbarcano a Rho: mostra a Villa Burba

Villa Burba ospiterà opere d'arte che verranno sottoposte a restauro grazie a una collaborazione tra il Comune e la Scuola di Restauro di Botticino.

