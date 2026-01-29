Il nuovo Centro di produzione Rai è realtà Il futuro torna in Fiera

Questa mattina, il nuovo Centro di produzione Rai ha preso forma a Milano. Il taglio del nastro ha visto presente lo stato maggiore della Rai, che ha posato la prima pietra nel quartiere accanto al Mico, il centro congressi recentemente ristrutturato e già protagonista delle Olimpiadi come media center. La realizzazione segna un passo importante per il futuro della televisione pubblica italiana.

Stato maggiore Rai al completo per la posa della prima pietra del nuovo Centro di produzione di Milano, nell'area accanto al Mico, il centro congressi rinnovato a tempo di record e attrezzato come applauditissimo, dagli straniri, Media center per le Olimpiadi. C'è voluta tutta la determinazione e la pazienza di Fondazione Fiera e degli enti locali, Comune e Regione in testa, per superare l'inerzia Rai e raggiungere, dopo decenni, l'obiettivo. Che Giovanni Bozzetti, al giro di boa di sei mesi da presidente della Fondazione Fiera, certifica: ricordando che si tratta di "un ritorno al futuro", la Rai infatti fu ospitata in Fiera già negli Anni '50, al suo esordio, e oggi torna nel vecchio recinto fieristico.

