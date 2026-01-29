Il Napoli si piazza al 30esimo posto su 36 squadre nella fase a gironi della Champions League. La squadra azzurra si trova dietro club come Pafos, Saint Gilloise, Bodo Glimt e Qarabag. Antonio Conte, però, minimizza: per lui, non si tratta di un fallimento.

Per Antonio Conte non è un disastro. Sono punti di vista. Il tecnico salentino attinge all’infinito pozzo della dialettica. I numeri, però, sono impietosi. Al girone della Champions partecipano 36 squadre e il Napoli è arrivato 30esimo su 36. Pur avendo avuto un calendario tutt’altro che proibitivo con incontri contro Eintracht, Psv, Benfica, Copenaghen, Qarabag, oltre a City, Chelsea, Sporting (peraltro battuti). Il Napoli in classifica ha chiuso davanti ad appena sei squadre: Copenaghen (contro cui ha pareggiato con un uomo in più), Ajax, Eintracht (contro cui ha pareggiato in casa), Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli in Champions è arrivato 30esimo su 36, dietro Pafos, Saint Gilloise, Bodo Glimt, Qarabag

