Il movimento identitario dei giovani meloniani

Un gruppo di giovani sostenitori di Giorgia Meloni si sta organizzando per contestare quello che definiscono un sistema scolastico “fazzioso” e poco rappresentativo. Sono in prima linea contro i libri di testo e il corpo docente, ma anche contro l’idea di una scuola come azienda e contro l’alternanza scuola-lavoro. I loro messaggi sono chiari: vogliono difendere un’idea di scuola più autentica, più vicina alle radici e meno influenzata da logiche di mercato. La loro presenza si fa sentire in diverse zone, e molti giovani si sono uniti a

Giovinezza L'organizzazione nata nello spazio fiorentino Casaggì. Tra le battaglie principali quella contro la «atavica faziosità di libri di testo e docenti» «L'atavica battaglia contro la faziosità dei libri di testo e del corpo docente». Insieme a quella «contro la scuola-azienda», o il «duro attacco verso l'alternanza scuola-lavoro» e il «sempreverde sostegno all'edilizia scolastica», compongono la «sfida ideologica e spirituale» convintamente portata avanti da Azione Studentesca, una delle organizzazioni giovanili satelitte di Fratelli d'Italia.

