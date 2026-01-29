Il Morellino in anteprima per gli esperti

Giovedì 19 febbraio, alla Fortezza da Basso di Firenze, il Morellino di Scansano ha fatto il suo debutto ufficiale dell’anno. L’evento, riservato a giornalisti e professionisti del settore, ha visto il consorzio del vino toscano presentare le sue ultime annate e le novità in arrivo. Un’anticipazione importante prima dell’arrivo sul mercato, che ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati.

Sarà il Morellino di Scansano uno dei grandi protagonisti delle Anteprime di Toscana. Giovedì 19 febbraio, alla Fortezza da Basso di Firenze, il Consorzio Morellino di Scansano tornerà sotto i riflettori con Chianti Lovers & Rosso Morellino, l'evento congiunto promosso insieme al Consorzio Vino Chianti e riservato esclusivamente alla stampa specializzata. Per un'intera giornata, dalle 9 alle 18, giornalisti italiani e internazionali potranno degustare le nuove annate in uscita nel 2026, con servizio di assaggio assistito da sommelier. Per il Morellino di Scansano saranno presenti 13 aziende maremmane, che porteranno in degustazione 22 etichette, rappresentative dell'ultima produzione.

