Il vescovo avverte che l’Islam può diventare un pericolo se i cristiani rinunciano alla loro identità. Durante un intervento pubblico, il religioso ha sottolineato come il dialogo interreligioso sia importante, ma che bisogna mantenere saldo il senso di appartenenza cristiana. La firma della Dichiarazione di Abu Dhabi nel 2019, simbolo di questo dialogo tra il Vaticano e il grande imam di al-Azhar, rappresenta un momento chiave di questa sfida.

Il dialogo interreligioso con l'Islam è stata una delle priorità del pontificato di Francesco ed ha visto come documento-simbolo la Dichiarazione di Abu Dhabi firmata congiuntamente al grande imam di al-Azhar nel 2019. Questa linea ha fatto sì che si diradassero negli anni le voci nella Chiesa disposte ad evidenziare le difficoltà nell'integrazione degli immigrati islamici nella società europea plasmata dalle radici giudaico-cristiane. Sono spariti moniti come quello del cardinale Giacomo Biffi che nel 2000 avvertiva come, per avere una "pacifica e fruttuosa convivenza", bisognasse essere consapevoli che "il caso dei musulmani va trattato con una particolare attenzione" perché "hanno una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il monito del vescovo: "L'Islam? Un pericolo se i cristiani rinunciano alla loro identità"

Approfondimenti su Vaticano Islamic Dialogue

Il vescovo Gian Carlo Perego, dall’altare del duomo gremito, ha affrontato temi di attualità, sottolineando come interessi politici e anticlericalismo possano alimentare false percezioni e paure.

Se gli esperti del Cremlino smettono di cercare di comprendere, si rischia di perdere un punto di riferimento fondamentale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vaticano Islamic Dialogue

Argomenti discussi: Il monito del vescovo: Si comunica poco e male. Mette in guardia dall'intelligenza artificiale: Si perde creatività; Foligno, festa di San Feliciano, il monito del cardinale Lojudice: Non restiamo spettatori; Shoah, il monito dalla Risiera di San Sabba: Trieste ricorda e chiama alla responsabilità VIDEO; Referendum, fine vita, violenze: le parole di Zuppi per un’Italia spaesata.

Il vescovo Muser, 'la casa è una questione sociale e di dignità in Alto Adige'(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Avere un alloggio a prezzi accessibili investe in modo concreto la dignità, la sicurezza e le prospettive di vita di molte persone. Si tratta di una questione sociale attual ... msn.com

ALTO ADIGE.IT * CRONACA: «IL MONITO DEL VESCOVO MUSER: LA CASA È UNA QUESTIONE SOCIALE E DI DIGNITÀ IN ALTO ADIGE»Il monito del vescovo Muser: «La casa è una questione sociale e di dignità in Alto Adige». I commenti sono chiusi. agenziagiornalisticaopinione.it

SICUREZZA NEI LOCALI: IL CONFINE SOTTILE TRA FESTA E TRAGEDIA. La tragedia di #CransMontana in Svizzera rimane un monito indelebile: quando l'affollamento incontrollato e la gestione inadeguata degli spazi si scontrano, un luogo di festa può tras - facebook.com facebook