Il modello europeo per governare l’economia digitale

L’Unione Europea sta tentando di mettere un freno ai grandi colossi tecnologici con nuove regole. Tra il Digital Markets Act e il Digital Services Act, Bruxelles spera di limitare il potere delle big tech, tutelare i consumatori e spingere verso pratiche più sostenibili. La regolazione digitale entra in una fase più concreta, con l’obiettivo di rendere il mercato più equo e trasparente.

La regolazione digitale europea è entrata in una nuova fase: tra Digital Markets Act (Dma) e Digital Services Act (Dsa), l’Unione prova a limitare il dominio dei giganti tech, proteggere i consumatori e promuovere pratiche più sostenibili. Anna Cavazzini, eurodeputata tedesca dei Verdi, spiega i risultati raggiunti, le sfide ancora aperte e le prossime mosse per rafforzare la sovranità digitale europea e la fiducia dei cittadini. «Possiamo essere orgogliosi: l’Europa ha introdotto un regolamento sui mercati digitali, tra i pochi al mondo. Già vediamo risultati concreti: le piccole aziende ora hanno più possibilità di entrare in mercati altamente monopolizzati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

