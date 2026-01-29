il mistero della grotta del romito svelato dal dna dopo 12mila anni

Dopo 12mila anni, il mistero della Grotta del Romito si risolve grazie al Dna. Gli scienziati hanno analizzato i resti e scoperto che la malattia che ha colpito la donna e la figlia era una condizione rara trasmessa geneticamente. Un caso che dimostra quanto le tecniche moderne possano fare luce su antichi enigmi.

Un cold case che più freddo non si può evidenzia tutte le potenzialità dell’ analisi del Dna. Questo esame, infatti, ha permesso finalmente di fare luce su un antichissimo mistero medico e archeologico, svelando una malattia rara trasmessa da una madre a sua figlia. Una coppia singolarissima, oltretutto, trovata abbracciata all’interno della Grotta del Romito, in Calabria. È davvero interessante il nuovo studio tra medicina, genomica e archeologia pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ da un team internazionale di cui fanno parte anche ricercatori della Sapienza di Roma. Una malattia rara trasmessa da madre a figlia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

