Il mistero dei tre scalini | La prova che Claudio Carlomagno potrebbe aver avuto un complice

Gli investigatori continuano a scavare sull’omicidio di Federica Torzullo. Ora puntano l’attenzione su tre scalini trovati sul luogo del delitto, che potrebbero indicare la presenza di un complice di Claudio Carlomagno. La scena del crimine si arricchisce di un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola. La polizia non esclude più che Carlomagno non abbia agito da solo e sta cercando di capire chi potesse aiutarlo.

Le indagini sull’uccisione di Federica Torzullo proseguono senza sosta e si concentrano ora su un dettaglio ritenuto cruciale dagli investigatori. Durante l’ultimo sopralluogo nella villetta, i carabinieri hanno focalizzato l’attenzione sui tre scalini che conducono al patio prima dell’ingresso dell’abitazione, un elemento che potrebbe cambiare la lettura dell’intera dinamica del delitto. Secondo quanto emerso, con l’auto di Federica parcheggiata davanti alla casa, lo spazio di manovra risulterebbe ridotto a circa 30 centimetri. Una distanza giudicata estremamente limitata per consentire il passaggio di un corpo, soprattutto considerando che la donna era alta un metro e ottanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il mistero dei tre scalini: “La prova che Claudio Carlomagno potrebbe aver avuto un complice” Approfondimenti su Claudio Carlomagno «Posso vedere papà?»: la richiesta innocente del figlio di Claudio Carlomagno. Il mistero dei tre scalini: «La prova che ha un complice» Il figlio di Claudio Carlomagno ha chiesto di vedere il padre in carcere a Civitavecchia. “Lo ha chiamato in piena notte”. Torzullo, Claudio Carlomagno ha avuto un complice? Una telefonata avvenuta tra l’8 e il 9 gennaio, durante la notte, sta assumendo un ruolo chiave nell’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Claudio Carlomagno Argomenti discussi: Tre cadaveri nel bosco: il mistero dei cacciatori; Il mistero dei 3 cacciatori trovati morti nei boschi del Messinese; Mistero a Montagnareale, Messina: ritrovati nel bosco tre cadaveri crivellati di colpi; Giallo nel messinese: i cadaveri di tre cacciatori trovati nel bosco di Montagnareale. «Posso vedere papà?»: la richiesta innocente del figlio di Claudio Carlomagno. Il mistero dei tre scalini: «La prova che ha un complice»«Posso vedere papà?». Una richiesta innocente fatta dal figlio di Claudio Carlomagno, detenuto in carcere a Civitavecchia con l'accusa di aver ucciso la moglie ... leggo.it Il mistero dei tre scalini: La prova che Claudio Carlomagno potrebbe aver avuto un compliceLe indagini sull’uccisione di Federica Torzullo proseguono senza sosta e si concentrano ora su un dettaglio ritenuto cruciale dagli investigatori. Durante ... thesocialpost.it Questo ed altro sulla vicenda dei genitori di Claudio Carlomagno, articolo completo su Il Giornale. #PaoloCrepet #Carlomagno #Genitori - facebook.com facebook Femminicidio di #Anguillara, Claudio #Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori Alessandra Giannoli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.