Il mistero dei maiali neri dietro la morte dei tre cacciatori | spunta un quarto uomo

Questa notte a Patti, in provincia di Messina, i carabinieri hanno interrogato diverse persone dopo il ritrovamento dei tre cacciatori uccisi nel bosco di Montagnareale. I corpi sono stati trovati crivellati di colpi, e ora si cerca di capire chi possa averli uccisi. Sul caso si aggiunge anche un quarto uomo, che potrebbe essere coinvolto. La scena del delitto ha suscitato grande attenzione tra gli abitanti della zona.

Notte di interrogatori a Patti (Messina) dopo che ieri nel bosco di Montagnareale sono stati trovati i corpi di tre cacciatori crivellati di colpi. Le vittime son o l’82enne Antonio Gatani, di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, originari di San Pier Niceto. Tutti e tre erano armati di fucile. Indagano i carabinieri che da ieri hanno sentito diverse persone, tra cui i parenti e gli amici dei tre uomini. I militari hanno ascoltato per tutta la notte in caserma a Patti una persona che di solito andava a caccia con Antonio Gatani. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Questa mattina due cacciatori sono stati uccisi a Montagnareale, mentre a San Pier Niceto il dolore è grande per la morte dei fratelli Pino.

