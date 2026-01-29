Il miglior Fontecchio dell' anno ma il derby va a Orlando Wemby onnipotente colpo Spurs a Houston

Il derby tra Miami e Orlando termina con la vittoria dei Magic, mentre Fontecchio si conferma il miglior giocatore dell’anno. L’azzurro mette a segno 23 punti, tra cui sei triple, ma i Miami non riescono a evitare la sconfitta. Banchero e Black guidano Orlando, che conquista il successo in una partita combattuta. Intanto, Wemby dimostra di essere un fenomeno, mentre i Spurs ottengono una vittoria importante contro Houston.

Tra le nove partite della notte Nba spicca la vittoria di San Antonio contro Houston grazie ad un Wembanyama dominante, mentre Mitchell e i Cavaliers travolgono i Lakers in quella che potrebbe esser stata l'ultima partita di LeBron a Cleveland da avversario. La miglior prestazione stagionale di Fontecchio, autore di 23 punti e 6 triple, non basta agli Heat per battere Orlando, e ad Est rimane il gruppone alle spalle di Detroit con New York che schianta Toronto mentre Boston cade contro Atlanta. Successi agevoli per Minnesota e Golden State contro Dallas e Utah, con Curry che sale al 19º posto nella classifica dei migliori realizzatori all time. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il miglior Fontecchio dell'anno, ma il derby va a Orlando. Wemby onnipotente, colpo Spurs a Houston Approfondimenti su Fontecchio Orlando Carabina Quickley, Toronto vince a Oklahoma City. Zion meglio di Wemby: colpo Pelicans in casa Spurs Nel mondo del basket, la Carabina Quickley guida Toronto alla vittoria in Oklahoma City con sei triple decisive. Nba, agli Heat non basta il miglior Fontecchio di stagione. Harden nella storia ma Clippers ko Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fontecchio Orlando Argomenti discussi: NBA, il miglior Fontecchio della stagione non basta a Miami: 23 punti in meno di 20 minuti; ?Tripla doppia per Embiid, 17 per Fontecchio, il derby di LA è dei Clippers; Fontecchio ne fa 17, ma Miami perde a Portland; Civitanova azzurra con coach Banchi: Magari tra voi c’è il nuovo Fontecchio. Al volley invidio risultati e visibilità. NBA, il miglior Fontecchio della stagione non basta a Miami: 23 punti in meno di 20 minutiNel derby della Florida gli Heat crollano dopo l'intervallo lungo e si fanno battere in casa da Orlando. A Miami non basta il miglior Simone Fontecchio della stagione, con l'azzurro che come d'abitudi ... sport.sky.it NBA, il miglior Fontecchio dell’anno (20 punti) non evita il terzo ko in fila di MiamiContro i Sacramento Kings Simone Fontecchio ha realizzato la sua miglior prestazione della stagione con 20 punti, frutto di un ottimo 8/14 dal campo con 4/9 da tre insieme a 7 rimbalzi, ma neanche i ... sport.sky.it NBA - SIMO ON Gran momento di continuità di prestazioni per Simone Fontecchio che nelle ultime 5 partite, sempre uscendo dalla panchina, sta viaggiando a 14,4 punti di media: • Vs OKC: 13 • @ GSW: 13 • @ SAC: 15 • @ POR: 17 • @ UTA: 1 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.