Il medico di guardia e gli abusi sulle pazienti | pena quasi dimezzata

Un medico di guardia è finito sotto accusa per aver molestato donne molto giovani. Le pazienti, tutte donne tra i 15 e i 20 anni, si sono presentate in pronto soccorso per semplici malanni come febbre o mal di testa, ma sono state invece vittime di abusi. Alcune di loro hanno raccontato di aver subito avances indesiderate, altre di aver cercato aiuto senza sapere cosa aspettarsi. La sentenza ha ridotto quasi della metà la pena prevista, lasciando comunque aperti molti interrogativi sulla tutela delle pazienti e sulla condotta degli operatori sanitari.

Tutte donne giovanissime. Arrivavano in guardia medica per piccoli disturbi - influenza, febbre, mal di testa - oppure per situazioni più serie, e si ritrovavano addosso le mani del medico. "Pietrificate" di fronte alla violenza, come è stato ricostruito nell'inchiesta della pm Alessia Menegazzo, hanno deciso di farsi avanti e denunciare. In tutto erano nove, e tra queste la vittima più giovane aveva appena 19 anni. Per loro in tribunale a Milano è arrivata una doccia fredda: il medico di guardia 42enne si è visto ridurre drasticamente la pena, passando dai 10 anni inflitti in primo grado, a 6 anni e sei mesi di carcere a cui è stato condannato in appello a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il processo a Giovanni Sgroi, imputato per presunti abusi su pazienti, è stato rinviato al 16 febbraio.

