’Il lungo viaggio’ di Battiato fino a Milano

La vita di Franco Battiato, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, arriva sul grande schermo. Dopo una lunga carriera fatta di sperimentazioni e successi, ora il suo percorso viene raccontato in un film che ripercorre i momenti più significativi della sua vita. La produzione ha annunciato che il film sarà presentato a Milano, città a cui Battiato era molto legato.

La vita di uno dei più importanti protagonisti della musica e della cultura italiana arriva al cinema. ' Franco Battiato - Il lungo viaggio ', nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio, ripercorre il cammino dell'artista, dalla Sicilia all'approdo a Milano negli anni Settanta, città decisiva per la sua formazione artistica e umana. E proprio qui, all'interno dell' Associazione Italiana Studi sull'Uomo G.I. Gurdjieff, sono state girate le scene dedicate ai Movimenti di Georges Ivanovic Gurdjieff, danze sacre ed esercizi fisici codificati dal maestro spirituale del Novecento. La scelta di realizzare alcune delle riprese proprio all'interno di quella sede è legata al percorso personale di Battiato, che fu allievo dell'Associazione e contribuì alla sua fondazione a Milano.

