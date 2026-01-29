Il lip balm Lanolips si fa notare in questi giorni di freddo. La sua formula naturale con lanolina aiuta a proteggere le labbra, mantenendole idratate e lucide. Può essere usato anche su altre parti del corpo che si screpolano facilmente. Basta un’applicazione e le labbra tornano a brillare, come se fossero ricoperte da un sottile strato di vetro. Un alleato semplice e efficace contro il gelo.

La storia di Lanolips, il lip balm naturale e sostenibile nato in Australia Kirsten Carriol, fondatrice di Lanolips, ha trascorso l’infanzia in una fattoria in Australia. Suo padre era un allevatore di pecore ed è stato proprio lui a farle scoprire la lanolina, estratta dalla lana e con i medesimi effetti benefici di un olio in termini di idratazione della pelle. Da bambina, infatti, la lanolina era l’unico ingrediente utilizzato in famiglia per nutrire e lenire viso e corpo. Dopo aver provato migliaia di lip balm e aver lavorato per anni nel mondo del beauty, Kristen ha deciso di creare Lano, una linea per la cura della pelle a base di lanolina di alta qualità proveniente da agricoltori australiani e dalle loro pecore, come risposta più naturale alla pelle secca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il lip balm Lanolips è ideale per proteggere le labbra dal freddo

Iniziare l’anno con il balsamo labbra giusto è importante per proteggere e mantenere le labbra idratate.

