Il lato oscuro del Carnevale | quando Roma perdeva il controllo

Da funweek.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Antica Roma, il Carnevale aveva un volto molto diverso da quello di oggi. Le strade si riempivano di maschere e mascherate, ma anche di caos e eccessi. Le sfilate si trasformavano in momenti di sfogo, dove regnavano scherzi, travestimenti e comportamenti fuori controllo. La festa, che oggi è simbolo di allegria e spensieratezza, all’epoca spesso sfociava in disordini e situazioni pericolose.

Le sfilate di Carnevale, ai tempi dell’Antica Roma, erano qualcosa di completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. Non c’erano maschere colorate, né cortei organizzati ordinatamente come quelli della contemporaneità. La festa era completamente diversa e affondava le sue origini in antichi rituali – a volte addirittura inquietanti – nei quali l’ordine sociale veniva sospeso e la città si abbandonava completamente ad eccessi e trasgressioni. Il carnevale diventava un periodo liminale, nel quale le regole smettevano di valere e il confine tra libertà e caos si faceva pericolosamente sottile.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Carnevale

Roma, nella Sala Sassoli si parla del lato oscuro dei social network

Il lato oscuro del miracolo taiwanese tra boom e disuguaglianze

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Carnevale

Argomenti discussi: Il lato oscuro del cucchiaio: #Panenka è passato alla storia, anche #Brahim, ma per i motivi opposti Il Guardian: nel 1976 Panenka aveva dalla sua l'effetto sorpresa: nessuno ci aveva mai provato prima. Oggi è un atto egoista in un gioco di squadra, dove il ri; Indonesia: il lato oscuro del boom del nichel; Il lato oscuro della GenAI: anatomia delle nuove minacce digitali; Eccessi, gloria e solitudine: il lato oscuro della musica.

il lato oscuro delIl lato oscuro della GenAI: anatomia delle nuove minacce digitaliAnalizziamo alcuni degli scenari più realistici e allarmanti che illustrano come la GenAI possa essere sfruttata, e spesso abusata, nel mondo reale. bitmat.it

il lato oscuro delIl lato oscuro del cucchiaio: Panenka è passato alla storia, anche Brahim, ma per i motivi oppostiVale davvero la pena provare il gesto del cucchiaio? Brahim Diaz ci insegna che no, probabilmente il rischio non vale la candela ... ilnapolista.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.